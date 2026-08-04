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Какво показа проверката на „Медицински надзор" в карловската болница след смъртта на бебе

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Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ излезе със становище, в което не установява нарушения, свързани с общинската Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ - Карлово в случая с починалото на 8 юли бебе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. Проверката по документи е извършена в периода 10 - 17 юли.

В документа се посочва, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на МБАЛ „Д-р Киро Попов – Карлово“ ЕООД. Проверяващата комисия не е установила нарушения от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището е упоменато, че лекарят, прегледал детето, е извикан за преглед в Спешния център. Като работна диагноза е било записано „заварен екзитус леталис“, като въпреки това лекарят е започнал незабавно действия по кардиопулмоналната ресусцитация (КПР).

За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки освен в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД и в Център за спешна медицинска помощ - Пловдив - Филиал за спешна медицинска помощ – Карлово, и на личния лекар на детето.

На 8 юли двумесечното бебе почина в карловския филиал на Спешна медицинска помощ, а по случая е образувано досъдебно производство от Окръжна прокуратура – Пловдив.

#смъртта на бебе #Карловска болница #Медицински надзор

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