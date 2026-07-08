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Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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Чете се за: 01:15 мин.
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карлово търси спешно решение недостига педиатри местната болница
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Окръжна прокуратура в Пловдив започна разследване за починало двумесечно бебе в Карлово, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Случаят вече се разследва от полицията, допълниха от МВР.

За случилото се алармира лелята на детето.

По думите ѝ родителите са потърсили помощ в Спешното отделение в Карлово, след като бебето не се е чувствало добре. Тя твърди, че дежурният екип е отказал да приеме детето с мотив, че е със симптоми на хрема.

Според разказа на близките, след като се прибрали у дома, състоянието на бебето рязко се влошило и то започнало да пожълтява. Родителите незабавно го върнали в Спешното отделение, където по-късно им било съобщено, че детето е починало.

На място са пристигнали полицейски екипи и е започнало разследване.

От Детското отделение на карловската болница заявиха, че бебето не е било хоспитализирано при тях.

Очаква се официално становище от Центъра за спешна медицинска помощ – Пловдив, както и резултатите от проверката, които да установят какво точно се е случило и дали са допуснати нарушения.

#двумесечно бебе #починало #спешно отделение #разследване #карлово

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