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"Топлофикация Перник" отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала "Юг"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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кевр започва извънредна проверка топлофикация перник
Снимка: БТА/Архив
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"Топлофикация Перник" отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала "Юг", съобщиха от дружеството.

Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, подмяната на компрометиран участък от топлопреносната мрежа ще бъде извършена от 31 август до 14 септември.

Ремонтните дейности ще засегнат 65 жилищни блока в най-големия квартал в Перник – "Изток", разположени в южната част на вътрешноградската магистрала.

Без топла вода ще останат също три училища и две детски градини. В обхвата на ремонта попадат и административни и фирмени сгради.

От дружеството призовават гражданите да не извършват самоволни манипулации в абонатните станции по време на ремонтните дейности.

#спиране на топлоподаването #планов ремонт #"Топлофикация Перник" #без топла вода

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