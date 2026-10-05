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Протест на ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна - недоволни са от условията, в които учат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Възпитаници на Професионалната техническа гимназия във Варна излязоха на мирен протест тази сутрин. Повод за недоволството им са условията, в които учат, напускането на учители и цялостното отношение към образованието. Учениците настояват за по-добра и ефективна среда за обучение. Те искат специализираните кабинети да се използват по предназначение.

Част от учениците в Техническата гимназия във Варна не влязоха днес в час. Те заявиха, че са притеснени от внезапното напускане на учители в самото начало на учебната година.

Александър Радославов, ученик: „Причината е, защото директорът им дава повече работа и им намалява заплатите, защото сме пред фалит.“

Велислав Митрев, ученик в 12-и клас: „По специалните ни предмети не сме в стаи с нужната техника… Кабинетите си работят, но ние не ги ползваме. Да, имаме стаи с компютри, защото аз съм в паралелка „Микропроцесорна техника“ и няма как да изучавам програмиране на микроконтролери в стаи без компютри. Това е абсурдно.“

Александър Радославов, ученик: „Директорът казва, че ги няма, но всъщност ги има, просто не се използват.“

Димитър Димитров, училищно настоятелство при Професионалната техническа гимназия – Варна: „Тези предмети, които, в случая, твърдят учениците, че не се ползват компютрите, те не изискват ползване на компютри. Компютърните кабинети се ползват по предназначение… Има си график за ползване на стаите, на практика те са запълнени.“

Учениците казват, че по специалните технически предмети учат в кабинети по български език, философия и география. Твърдят, че има неудобства и със специализирания софтуер.

„Компютрите, които ползваме, много често програмите не работят или правят проблеми. Програмите са или взети от някой сайт, просто за безплатно. Мой съученик трябваше да тегли сам програми, защото го накараха.“

Директорът на гимназията Ради Добрев заяви, че до момента не е водил разговори с недоволните. Той каза още, че ще ги покани на среща, за да бъдат разрешени проблемите им.

Ради Добрев, директор на ПТГ – Варна: „Проблемът е там, че няма комуникация. Имаше родителска среща, на която аз влязох, коментирахме някои неща, не можахме да ги завършим. Те имаха въпроси относно часове по практика, говорихме ги, но не можахме да завършим разговора. Няма уволнени учители. Има двама човека, които са си подали заявление за напускане, което е тяхно право.“

Колективът на училището също излезе с позиция, с която заявява, че не приема публичното представяне на неустановени факти и уронването на престижа на учебното заведение.

"В училището работят хора, които изпълняват своите задължения и носят отговорност. Те са готови за открити разговори с учениците и за решаване на проблемите", се посочва в позицията.

#Професионална техническа гимназия #протест на ученици #Варна

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