Разкриха незаконно клане на коне и изхвърляне на животински отпадъци край Сливен

Криминалисти от МВР - Сливен разкриха незаконно клане на животни и изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово, в близост до река Асеновска.

Полицията започнала работа по случая след сигнал за изхвърлени животински отпадъци. При предприетите действия на 3 октомври е задържан 48-годишен мъж от селото, който бил установен да изхвърля трупни отпадъци.

При последвалото претърсване в дома му е открита постройка, пригодена за клане на животни, както и чували с около 200 килограма месо. Месото ще бъде унищожено в екарисаж.

На място е установено замърсяване на околната среда. Операцията е проведена съвместно с Областната дирекция за безопасност на храните - Сливен. Уведомени са БАБХ, РИОСВ, Басейнова дирекция и Община Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.