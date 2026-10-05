Задържан е 44-годишен мъж, управлявал автомобил с 3,24 промила алкохол

Шофьор на 44 години от Белоградчик е задържан, след като е управлявал автомобил с 3,24 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 3 октомври около 17:25 часа по пътя между селата Ружинци и Дреновец полицейски служители спрели за проверка личния му лек автомобил „Ауди“ с видинска регистрация.

При тест с дрегер пробата на водача е отчела 3,24 промила наличие на алкохол. Мъжът е дал и кръвна проба за изследване във Филиала за спешна медицинска помощ в Белоградчик.

Шофьорът е задържан в полицейския арест, а превозното средство е иззето по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.