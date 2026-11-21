При специализирана операция срещу битовата престъпност и пътния травматизъм е задържан 50-годишен мъж, заподозрян за отглеждане и разпространение на марихуана, съобщиха от полицията във Варна. Мъжът е арестуван в село Юнак. При обиски в дома и в колата му криминалистите са намерили 7 килограма марихуана.

В рамките на операцията е задържан и друг мъж, който се опитал да избяга от полицейската проверка. Арестът му е резултат от разследване за разпространение на метамфетамини в общините Дългопол и Долни чифлик. В колата му са намерени наркотици, както и електронна везна със следи от забранени вещества по нея.

Спецоперацията е проведена на 20 ноември. Само за ден служителите на реда са проверили общо 207 души и 203 автомобила. Хванати са 107 нарушители на Закона за движение по пътищата, като 47 от тях са засечени от екипи с необозначени служебни коли. На шофьорите са връчени 103 електронни фиша.

По двата случая със задържаните с наркотици са образувани досъдебни производства.