Министерството на труда и социалната политика категорично осъжда сексуалното насилие над деца, което е сред най-тежките нарушения на правата на детето и е абсолютно недопустимо.

Сигнал за извършени блудствени действия с непълнолетно момиче беше получен в Държавната агенция за закрила на детето, която незабавно е сезирала Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР за премахване на клиповете с насилие от интернет. За случая е уведомена и Софийската районна прокуратура с настояване следствените действия да бъдат извършени в щадяща среда и да бъдат взети мерки за избягване на повторна виктимизация на жертвата.

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Сердика и Държавната агенция за закрила на детето работят по случая в координация с разследващите органи. Предстои да бъде свикано заседание на координационния механизъм при насилие над деца, на което ще бъдат взети необходимите мерки за подкрепа на пострадалото момиче и неговото семейство, както и действия спрямо извършителите на това ужасно деяние.