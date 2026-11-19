634 800 къса контрабандни цигари на стойност над 120 000 евро откриха митническите служители на пункт "Лесово" при проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция. Това съобщават от Агенция "Митници".

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 17 ноември. Водачът, турски гражданин, заявил, че превозва колети с лично имущество и термовитрини за топла храна от Турция за Германия.

При проверката с рентгенова апаратура митническите служители забелязали подозрителни зони в товара. При последвалия физически контрол установили, че три от термовитрините са пълни с цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол.

Задържани са общо 31 740 кутии цигари. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.