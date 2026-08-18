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Изведоха от Реанимация 5-годишното дете от Монтана

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Снимка: БГНЕС/архив
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Изведоха от Реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в „Пирогов“ след домашно насилие. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на „Пирогов“. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно.

Припомням, че детето беше транспортирано миналата седмица в сряда, 12.08. 2026 г., с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в Детската реанимация на „Пирогов“. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

#болница "Пирогов" #Монтана #дете

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