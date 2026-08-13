Дете е в критично състояние след жесток побой от баща му

Петгодишно дете е било пребито от баща си в село Новачене, община Ботевград. Първоначално вчера следобед момченцето е откарано в болницата в Монтана, но по-късно е транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в болница "Пирогов" в София. Състоянието му е тежко, 25-годишният баща е задържан в Районното управление в Монтана и привлечен като обвиняем.

Детето влиза за втори път в болница, в рамките на два месеца, след насилие.

Изключително тежък случай на домашно насилие потресе село Новачене. Петгодишно дете е било пребито от баща си до степен, в която лекарите в "Пирогов" в момента се борят за живота му. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, на апаратна вентилация и е поставено в медикаментозна кома.

Побоят е нанесен вчера. За извършител е посочен 25-годишният баща на детето, който е задържан за срок до 72 часа в Районното управление в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, извършено в условията на домашно насилие. При доказване на вината му бащата може да получи наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Майката на детето е на 24 години. Тя сама е откарала първоначално детето в болницата в Монтана. След като лекарите са преценили, че състоянието му изисква специализирана помощ, то е транспортирано с хеликоптер до София. Семейството има общо четири деца. По информация на МВР - Монтана през изминалата година в региона са образувани 56 досъдебни производства, свързани с домашно насилие.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Случаят в Монтана е една поредна трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка със здравословния проблем на детето. Ще се работи със семейството, с майката, ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата, на първо място, и работа със семейството, за да се прекратят подобни практики.“

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