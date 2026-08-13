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Фаталният полет: Експерт е подавал сигнали срещу собственика на падналия делтапланер

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Остава тежко състоянието на 71-годишния Николай Петров, който е управлявал незаконния мотоделтапланер, разбил се в морето край Равда вчера. Мъжът е в отделението по реанимация и има спешна нужда от преливане на кръв. При инцидента загина негов 56-годишен приятел, който се е возил на машината.

Все още се изясняват точните причини за катастрофата в морето, но техническа експертиза не може да започне, тъй като въздухоплавателното средство все още се намира под вода. Появиха се и първите неофициални версии за повреда в крилото. Проверките до момента са установили, че 71-годишният собственик не е имал правоспособност да управлява машината и е извършвал нерегламентирани полети.

Гичо Ковачев, авиационен инструктор: „В последния ми разговор с Кольо, той и съобщи, че имал скъсване на крило – около метър и 20 от шева на крилото е липсвало. След това е ремонтирано в някаква работилница. Когато едно крило се скъса, логично е да се скъса и другото. Крилата бяха в трагично състояние. 16 години подавам сигнали до различни институции. След всички тези проверки всяка институция търтеше, че друга институция има ангажимент да се справи с проблема.“

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Положиха се във вчерашния ден, което ще продължи и днес, всички усилия въздухоплавателното средство да бъде извадено от морето. За съжаление, към настоящия момент, водолазите успяха да извадят само елемент – фрагмент от него. Едва когато бъде установено летателното средство можем да кажем причината за транспортното произшествие.“

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