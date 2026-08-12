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Инцидентът с мотоделтапланер край Равда: От дни властите опитвали да открият собственика след сигнали за нерегламентирани полети

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Един човек загина, а друг е в тежко състояние след тежък инцидент с мотоделтапланер край Равда. Летателен апарат е бил незаконен, а пилотът неправоспособен. Оказва се, че от дни властите опитвали да открият собственика на машината след сигнали за нерегламентирани полети.

На борда на мотоделтапланера били 71-годишният собственик на машината, който в момента е в много тежко състояние, с опасност за живота в бургаската болница и негов 56-годишен приятел, който е загинал на място, след мотоделтапланерът е паднал в морето на около 200 метра от брега. Машината е любителски сглобена и изобщо не фигурира в регистрите за Гражданската въздухоплавателна администрация. През последните дни са били извършени няколко проверки, но пилотът така и не е бил открит. До днес, след като множество летовници на плажа в Равда видели как машината пада в морето.

Около 10:30 ч. мотоделтапланерът излетял от каменен кей в морето под базата на Националната спортна академия в Равда.

Добромир Вачев, очевидец: "Нещо му стана на едното крило и се заби директно във водата от доста голяма височина. Буквално падна като камък във водата."

Наим Мехмедов, спасител на плажа: "Въже ли се е скъсало, не знам точно. Звъннах веднага на колегите с джетовете и веднага влязоха да ги спасяват."

Назар е едно от момчетата участвало в акцията по изкарването на хората от водата.

Назар, водач на джет: "Извадиха ги на лодка, после с един надуваем борд единия го докараха тук. Другия човек съм го докарал с джета тук. Единият беше в безсъзнание другият беше жив. БНТ: А този летателен апарат? – Нищо не знам за него. БНТ: Беше потънал? – Да, беше под водата."

Срещу 71-годишния собственик на въздухоплавателната машина е имало множество сигнали, че нерегламентирано извършва полети. В неделя е извършена проверка. Открит е мотоделтапланерът, скрит в скалите – с ръждясал мотор и множество видими дефекти. Но пилотът не е бил открит. Последвала е нова проверка.

комисар Марин Димитров, началник на "Охранителна полиция" – Бургас: "Вчера съвместни екипи на Министерството на транспорта с полицейски служители са извършили проверки на места, където се осъществява регламентирана такава дейност. Не са констатирани никакви нарушения."

След проверката мотоделтапланерът е бил вдигнат във въздуха, подаден е нов сигнал на тел. 112, но машината не се е върнала.

Марио Лазаров: "Той си возеше туристи постоянно. Вече доста години. Нямам никаква представа какво се е случило. По скоро на приятели, дали взима пари от някого, нямам никаква представа."

Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас: "На този етап данните, с които разполагаме сочат, че дейността първо е била нерегламентирана и второ е осъществявана от неправоспособно лице."

Изяснява се дали собственикът на машината е возил туристи срещу заплащане и какво точно е довело до трагични инцидент.

#мотоделтапланер #инцидент в Равда #инцидент в морето

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