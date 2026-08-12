Отчуждават частни имоти за строителството на магистрала „Струма“

Отчуждават частни имоти за строителството на автомагистрала „Струма“ лот3.2.2. По решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Струма“ лот 3.2.2 на територията на община Кресна, област Благоевград. Имотите са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на село Ощава и град Кресна.

Средствата за обезщетяване на собствениците се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.