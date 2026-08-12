НКЖИ получава 60 имота за ново жп трасе между Елин Пелин и Ихтиман

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови хан, община Елин Пелин.

Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново жп трасе за участък Елин Пелин - Ихтиман по проект с национално значение „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София — Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”.

Линията е част от железопътната магистрала „Калотина-запад - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград”.