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Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

"През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки за справяне с младежката престъпност. Обсъждаме и по-радикални."

Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището, а не от социалните мрежи - подчерта премиерът.

"Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училището. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив."

Радев се обърна към опозицията.

"Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатори. Но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото."

Днес правителството приема своята управленска програма.

"Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа. Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Очаква се Министерският съвет да приеме управленската програма на България за периода 2026 - 2030 г. На заседанието трябва да бъдат обсъдени още постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2026 г., промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата.

#Министерския съвет #управленска програма #заседание

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