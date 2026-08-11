Археология и туризъм: Министерството на културата иска промяна на модела на финансиране

Археологическите ни обекти трябва да носят добавена стойност от туризма, затова Министерството на културата подготвя промяна в модела на финансирането им, заяви Евтим Милошев по време на работното си посещение на нос Калиакра днес.
По-късно министърът на културата се срещна с директорите на Двореца и Ботаническата градина в Балчик, като се ангажира да реши проблема с двойния билет и двете каси още следващото лято. Казусът съществува от 16 години и е свързан със собствеността на двете институции в комплекса – на Министерството на културата и на Софийския университет.
Евтим Милошев, министър на културата: „По отношение на собствеността можем да намерим някакво разбирателство. Но по отношение на посетителите не може да има повече такъв компромис. Досега аз разбирам, че има издадени достатъчно заповеди за работни групи и очевидно тези работни групи нищо не са свършили, защото билетите продължават да са два, касите продължават да са две и безобразията продължават. Хайде да видим, да си направим експеримент в цялата държава – или министъра, или билета!“