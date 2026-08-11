Археология и туризъм: Министерството на културата иска промяна на модела на финансиране

Археологическите ни обекти трябва да носят добавена стойност от туризма, затова Министерството на културата подготвя промяна в модела на финансирането им, заяви Евтим Милошев по време на работното си посещение на нос Калиакра днес.

По-късно министърът на културата се срещна с директорите на Двореца и Ботаническата градина в Балчик, като се ангажира да реши проблема с двойния билет и двете каси още следващото лято. Казусът съществува от 16 години и е свързан със собствеността на двете институции в комплекса – на Министерството на културата и на Софийския университет.