Левски е на крачка от Шампионска лига след нов успех над Кайрат

Левски победи Кайрат Алмати с минималното 1:0 в мач-реванш от квалификациите на Шампионска лига. Българският шампион спечели и първия мач със същия резултат и с общ резултат 2:0 гледа към последното изпитание преди основната фаза от турнира.

Срещата се състоя на стадион "Туркестан Арена" в Туркестан, а не на Централния стадион в Алмати, заради концерт на американския рапър Йе.

Гостите показаха добра игра още от началните минути и заслужено откриха резултата в 13-ата минута. Пробив на Рейналдо завърши с шут извън наказателното поле. Изстрелът попадна в близкия ъгъл.

През първото полувреме домакините отправиха само един точен удар, но Светослав Вуцов се справи с него.

След почивката Рейналдо можеше да удвои головата си сметка, но в 51-ата минута стреля в напречната греда. Четвърт час по-късно Сержиньо бе близо до това да удвои преднината на тима си, но шутира в дясната греда.

Всички пет точни удара през втората част бяха на сметката на домакините, но не бяха достатъчно опасни за Светослав Вуцов, който заслужено се поздрави със суха мрежа.

В следващата фаза Левски ще срещне АЕК в спор за влизане в основната фаза на турнира. Кайрат ще премери сили с ПАОК, като победителят от двойката ще играе в основната фаза на Лига Европа.