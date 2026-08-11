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Джани Инфантино обеща на Мексико преминаване в КОНЕМБОЛ в замяна на подкрепа

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Съобщава се, че Мексико се стреми да напусне КОНКАКАФ поради лоши отношения между националната асоциация и управителния орган на региона.

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи подкрепа от Мексиканската футболна федерация благодарение на обещанието си да прехвърли организацията от Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ) към Конфедерацията на футбола на Южна Америка (КОНМЕБОЛ). Това съобщи вестник As.

Съобщава се, че Мексико се стреми да напусне КОНКАКАФ поради лоши отношения между националната асоциация и управителния орган на региона. Напрежението възникна, когато мексиканският национален отбор и отборите от Лига MX (най-високата дивизия на лигата на Мексико) започнаха да се състезават в южноамерикански турнири, и ескалира, когато КОНКАКАФ започна да блокира клубовете от участие в Копа Либертадорес и Копа КОНМЕБОЛ.

Подкрепата на Инфантино може да се дължи и на желанието на Мексико да бъде домакин на Световното клубно първенство през 2029 г.

Инфантино преди това предложи да продаде дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори, но по-късно се отказа от идеята след критики от различни организации. Предложението на Инфантино беше отхвърлено от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация (АФК) и КОНМЕБОЛ. Междувременно УЕФА обяви бойкот на турнирите, спонсорирани от ФИФА, и загуба на доверие в президента на международната федерация.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г. Впоследствие беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 г.

#Световна футболна централа (ФИФА) #КОНМЕБОЛ #Джани Инфантино

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