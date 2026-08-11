Нивото на Дунав продължава да спада: Минус 114 сантиметра под условната нула

Нивото на Дунав при Русе е спаднало с още 3 сантиметра за последното денонощие и вече е минус 114 сантиметра под условната нула.

Заседнал е товарен кораб край Лом, който към момента не възпрепятства корабоплаването, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Специализирана техника работи за освобождаване на плавателния съд, който да продължи курса си към Сърбия.

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: „Всичко е свързано с нивото на Дунав – неговото понижение ежедневно от над две седмици насам, което създава вече критични ситуации с корабоплаването – кораб засяда в средата на фарватера върху новообразувала се пясъчна коса, която до момента не е била маркирана.“

Корабът е обозначен, има контакт с дежурните на речната информационна система, които информират така или иначе рядко преминаващите кораби поради нивото на Дунав, но не пречи на преминаващите кораби. Има достатъчно вода покрай него да минат.

Река Дунав е динамичен обект и постоянно пренася наноси от едно място на друго, така че има както възможности да се премести и да се увеличи, така има вероятност и да изчезне от само себе си.

БНТ: С колко дни още без повишение на нивото ще бъдат необходими за тотална блокада на корабоплаването?

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: „Никой не може да прогнозира колко дни ще продължи спадът на реката – климатолозите и метеоролозите не прогнозират дъждове в Централна Европа, така че река Дунав никой не знае докога ще бъде с такива и докога ще отбелязваме рекордно ниски нива. Разбира се, всичко това пречи на корабоплаването и то в значителна степен, но никой не може да каже докога ще продължи тази ситуация.“

БНТ: А можем ли да кажем, че ако нивото падне с още метър-два, това би предизвикало много сериозен проблем?

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: „Метър-два вече е сериозно понижение. Тогава отиваме към катастрофа, но така или иначе тогава корабоплаването ще спре от само себе си и просто няма да има пътуване, с изключение на лодките за спорт и развлечение.“

БНТ: Това ли е годината, в която наблюдаваме най-голямо понижение на нивото на реката и съответно сериозен проблем с корабоплаването?

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: „Откакто се измерват нивата на река Дунав – това е годината с най-ниски нива. Последните ниски нива са измерени през 2003 г. Сега наблюдаваме с повече от 30 см по-ниски води от тогава.“

БНТ: Виждаме корабчето зад вас, което се приближава – това ли е въпросният кораб, който беше заседнал?

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: "Да, това е корабът, който сполучливо бе отседнат с помощта на маневрен кораб в пристанище Лом – корабът „Торнадо“. В 16.00 часа беше вече отседнал и тръгна срещу течението до завършване на своя рейс."

БНТ: Тоест той продължава по пътя си и повече няма да бъде там?

инж. Тони Тодоров, директор на Дирекция „Речен надзор“, гр. Лом: „Декларирано е, че пътува за Сърбия и предполагаме, че ще стигне успешно в пристанището за назначение.“