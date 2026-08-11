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Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е овладян, няма опасност за населението

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Снимка: БТА
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Пожарът, избухнал вследствие на взривовете във военния завод „ЕМКО“ край Трявна и разпространил се в Тревненския Балкан в посока село Станчов хан, вече е овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторното разпалване.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов обясни, че през нощта два екипа са работили по източния и западния фронт на пожара.

„Нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени, има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище, най-вече са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим, където е необходимо, и да не позволяваме да излезе извън периметъра пожарът.“

Заради опасността от нови взривове пожарникарите не могат да атакуват фронта на пожара по обичайния начин. Те работят от безопасно разстояние съобразно плановете за действие в обекта.

„Най-важното и специфично същност е безопасността на нашите екипи. Т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да е на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Т.е. ние на определено разстояние, докато да достигне фронта, не можем да работим.“

По думите на Джартов пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите.

„Да, от осколките вследствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар.“

Той уточни, че осколките са могли да достигнат на разстояние до около 500 метра, но точният периметър на пожара все още не може да бъде определен.

Към момента няма опасност за населените места в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите.

„За населените места няма риск. Възможно е някъде да има, вследствие на вятър и повишаване на температурите и временно разпалване, но като цяло периметърът е локализиран.“

През деня на място ще останат три екипа на пожарната, като при необходимост могат да бъдат изпратени допълнителни сили.

Пожарникарите все още не са влизали на мястото на самия взрив. По думите на Джартов обикновено се изчакват 24 часа, но в конкретния случай е необходимо и разрешение от прокуратурата, която ръководи разследването.

„Последният беше след 2 часа, към 2.30, малко преди 2.30, така че 24 часа след това няма да се влиза от нашата страна.“

Джартов посочи, че обектът подлежи на периодичен контрол по отношение на пожарната безопасност, независимо от конкретния инцидент.

Управителят на военния завод Димиев обясни как е организирано пожарогасенето в складовете, в които се съхраняват боеприпаси и готова продукция.

„В складовете, където се съхранява такъв тип материал и готова продукция, естествено нямат електрозахранване и средствата за пожарогасене са в периметъра около тях. В складовете няма системи за активно пожарогасене“, каза Димиев.

Към момента пожарът е овладян, а екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населението.

#взривове край Трявна #взривове #пожар

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