Колумбия след труса: В страната е обявено извънредно положение

Повече от 130 вече са жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Властите се опасяват, че броят на загиналите ще се увеличава, защото сред руините все още има затрупани хора.

По неофициални данни за над 180 души няма информация. В ход са мащабни спасителни операции. Сред най-засегнатите е град Кали. Там беше обявен вечерен час в опит да се предотвратят мародерски прояви.

Тежки щети са нанесени в Перейра и Манисалес. Епицентърът на труса със сила 7,4 е бил край селото Сан Хосе Дел Палмар, където по чудо няма нито един загинал, въпреките тежките разрушения.

В Колумбия е обявено извънредно положение. САЩ обявих помощ от 15,5 милиона долара за Богота.