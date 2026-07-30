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Дигитален аватар на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро се появи на предизборен митинг

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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По света
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Това е тест за ефекта от изкуствения интелект върху изборния процес

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изкуственият интелект е новото най-ефективно оръжие в предизборните кампании по света. Дигитален аватар на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро се появи изненадващо на предизборен митинг, въпреки че е под домашен арест. Това повдига въпроса как изкуственият интелект ще повлияе на предизборната надпревара за вота през октомври в най-голямата демокрация в Латинска Америка.

генериран с изкуствен интелект образ на Жаир Болсонаро: "Това, което виждате не съм аз. Това и симулация с моя образ и глас, създадена от изкуствен интелект."

Така започва обръщението на аватара на Жаир Болсонаро по време на митинг на сина му Флавио, който се опитва да попречи на настоящия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва да спечели четвърти мандат. Противниците на Болсонаро твърдят, че въпреки признанието - това е нарушение на изборните правила и на условията на присъдата за домашен арест по здравословни причини.

Ивар Хартман – професор по право: "Това е ясно нарушение. Не е въпрос на интерпретация, защото няма значение, дали намерението е било A, B, C или D. Правилото си е правило – дийпфейк е забранен."

генериран с изкуствен интелект образ на Жаир Болсонаро: "Призовавам ви да приветствате с отворени обятия човека, когото избрах да ме наследи - моята кръв и плът, синът ми Флавио."

Върховният съд в Бразилия предупреди, че ако Болсонаро е дал разрешение да се ползва лицето му то това ще е ясно нарушение на присъдата и ще доведе до завръщането му зад решетките. Адвокатите на Болсонаро твърдят, че той не е давал разрешение.

Ивар Хартман – професор по право: "Би било достатъчно да не е знаел Болсонаро, но от друга страна стои въпросът не дали кампанията на Флавио Болсонаро е нарушила условията на присъдата, а че има нарушение на правилата за изкуствен интелект. Флавио Болсонаро може да получи много тежко наказание."

снимки: БТА/Архив

45-годишният Флавио Болсонаро се опитва да привлича гласове не само с образа на баща си, но и с подкрепата на аржентинския лидер Хавиер Милей. Наследникът на крайнодясната политическа династия Болсонаро има тесни връзки с американския президент Доналд Тръмп, а властите в Бразилия са нащрек за чуждестранна намеса в президентския вот. Миналата седмица бяха отказани визи на двама представители на американския Държавен департамент.

# изкуствен интелект #аватари #предизборна кампания #Жаир Болсонаро #Бразилия

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