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Танци и сълзи: Испания и Аржентина бяха посрещнати у дома

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: АП/БТА
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Бурни празненства до сутринта по улиците на Мадрид след завръщането на испанския национален отбор с трофея от Световното първенство по футбол. По-скромно, но не по-малко емоционално, с много сълзи и признателност, беше посрещането за отбора на Аржентина, който остана втори на Мондиала.

Отборът на Испания вдигна световната купа и на родна земя. Футболистите от „Ла Фурия Роха“ се раздадоха на сцената – с танци, въздушни целувки към феновете и традиционното подхвърляне във въздуха на обичания от тях селекционер Луис де ла Фуенте.

Луис де ла Фуенте – селекционер на Испания: „За мен е чест да ги водя, както и да споделя този момент с екипа си и с всички, които работят за отбора. Забравих да повторя нещо, което казах преди две години - заедно сме по-силни! Да живее Испания! Благодаря ви!“

Носителят на „Златната топка“ Родри също отпразнува емоционално успеха.

Родри: „Ние сме световни шампиони. Да живее майката, която ме е родила. Да живеят майките, които са родили всички ни. Да живее кралят. Да живее Испания!“

Преди това парадът на победата премина по залетите от емоции мадридски улици. Над един милион фенове излязоха да посрещнат любимците си, които след 16 години отново изкачиха страната на световния футболен връх.

Анна – фен на Испания: „Чудесно, чудесно! Това е едно наистина страхотно поколение, всички те са пример за подражание. Много съм развълнувана. Бях тук през 2010 година, а сега съм тук със сина си. Нямам думи.“

Макар и със сълзи в очите, отборът на Аржентина също беше посрещнат у дома. Стотици хиляди привърженици заляха пътя от летището до футболната централа, за да благодарят на своите любимци.

Снимки: АП/БТА

Под възгласите „Ако не скачате, сте англичани“ автобусът на отбора премина покрай събралите се фенове.

Габриела – фен на Аржентина: „Имах късмета да видя Аржентина шампион през 1978 година, когато бях на 5 години, през 1986 с Марадона, през 2022 с Меси. Радвам се много за този отбор. Те дадоха всичко от себе си и за аржентинския народ те са шампиони.“

Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. След сълзите на финала той написа в социалните мрежи, че загубата оставя „огромна“ болка, но похвали отбора за достигането до втори пореден финал и благодари на феновете за подкрепата.

Междувременно от ФИФА съобщиха, че започват разследване срещу четирима аржентински футболисти, които са стигнали до сблъсък на терена след загубата. Възможно е те да получат наказание и забрана за участие в мачове за определен период.

#танци и сълзи #световното по футбол #Мондиал #Испания #Аржентина

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Танци и сълзи: Испания и Аржентина бяха посрещнати у дома
Чете се за: 03:45 мин.
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