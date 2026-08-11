Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство като причина за пожара

Пожарът във военния завод „ЕМКО“ край Трявна е овладян, няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Това съобщиха в „Денят започва“ представители на местната власт. Извършват се проверки на въздуха, а предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар.

Експлозията избухна вчера минути преди 11.00 часа в склад, в който са се съхранявали боеприпаси. Последваха няколко вторични взрива, а пожарът обхвана голяма територия в посока Балкана към село Станчовхан.

Заместник областният управител на Габрово Андрей Николов заяви, че нощта е преминала спокойно и пожарът вече е овладян.

„Нощта премина относително спокойно. През нощта екипи на пожарна безопасност са дежурили на терен, като вече няма активни огнища на пожари. По-късно главен комисар Джартов ще даде повече подробности за пожарите. Но като цяло ситуацията вече е овладяна и нямаме основания за притеснение“, обясни Николов.

Заради ситуацията вчера е била активирана системата BG-ALERT, но не се е стигнало до масова евакуация на населението.

Предстои компетентните институции да предприемат процесуално-следствени действия. Окръжната прокуратура в Габрово вече е образувала досъдебно производство по случая.

По отношение на въздуха към момента не са отчетени отклонения от нормите. Мобилни станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили измервания в Трявна и Плачковци.

Кметът на Трявна Денчо Минев посочи, че част от жителите са били притеснени, но няма данни за опасно замърсяване.

„Имаше притеснение в някои от нашите съграждани, по-скоро които бяха изразени в кметство Плачковци. Бяха извършени проверки от страна на пожарната, като чистотата на въздуха няма измерени някакви отклонения от нормите. Но за сигурност се свързахме и с РИОСВ, които изпратиха екип на място и днес ще има точни данни.“

Мобилните станции са извършили измервания и в Трявна, и в Плачковци, като към момента се намират в Плачковци.

Кметът благодари на пожарникарите, полицаите и служителите на завода за реакцията им след взрива. По думите му най-важното е, че няма пострадали.

Минев допълни, че няма опасност за близките населени места и за туризма в района.

„Не е имало масовост, тъй като не е случайно заводът е на 10 км от града, няма опасност. Така че няма опасност и за туризма, тъй като трябва да е с силен туризъм, в момента е в разгара си. Също така и това нещо, няма притеснения, в обстановката е напълно спокойна.“

Вчера по време на експлозията на територията на завода са били около 260 души. Според първоначалната информация пожарът е избухнал в склад за боеприпаси, като като възможна причина беше посочено превозно средство, използвано при товаро-разтоварни дейности.

Кметът подчерта значението на предприятието за местната икономика и отново изтъкна, че няма пострадали.

„Той не е само за Трявна и за България, но и за Трявна е много важен. По отношение на начина на възникване, в момента се извършват процесуално-следствени действия. Компетентните органи след като имат информация, ще дадат точна информация за причините и следствията. Но пак казвам, героите са работници в случая, да, това е ключово за местната икономика. Това са 300 наши граждани, които са били на територията на площадката, както казахте вие като бройка. Важното е за мен, като кмет, именно, че те са живи и здрави. И в тази ситуация са запазили самообладание, което е най-важното.“

Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че към момента няма данни за външна намеса. Предстои разследващите да извършат оглед на мястото, за да установят причините за пожара. Управителят на военния завод „ЕМКО“ Славчо Димиев отхвърли версията пожарът да е започнал от превозното средство, намирало се до склада.

„Да кажем, че складовото помещение е унищожено напълно. Складовото помещение е действително унищожено. Аз преди малко казах на ясния въпрос, има ли вероятност от превозното средство, което е до склада да е започнал пожарът. Не! Няма такава вероятност, поради простата причина, че превозното средство е товарен камион, с който се е превозила продукция от производството от помещение към склада за съхранение. Около 10 минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад.“

По думите му работниците, които са извършвали товаро-разтоварните дейности, са видели, че запалването е започнало отвътре навън.

„От това, което са видели нашите работници, които са обслужвали в момента тази разтоварната дейност, е започнало запалване отвътре навън в складовото помещение. Това запалване тепърва ще бъде изяснено като причина каква е. Силно се надяваме действително да има ясна причина установена, за да не се допусне в бъдеще да се случват такива подобни неща.“

Димиев не изключи възможността за човешка грешка, но подчерта, че на този етап не може да се направи категоричен извод.

„Човешка грешка е възможно винаги, но едва ли мога в момента или някой друг в днешния ден да даде яснота по въпроса, защото тепърва предстои, след определен период от време, да се допуснат хора до мястото на склада, да се направят огледи, да се направят експертизи, които биха могли да донесат малко повече яснота. Винаги съм го казвал в такива тежки ситуации, че ние сме най-заинтересованите да разберем каква е истината, за да не се допускат такива случаи в бъдеще.“

Взривът и пожарът са нанесли сериозни щети на складовото помещение, но производствените помещения не са пострадали. Димиев заяви, че производствената дейност ще бъде възстановена след изясняване на причините и извършването на необходимите огледи.

„След изясняване на причини или след подробен оглед на района, производствената дейност, естествено, винаги ще бъде възстановена. Всеки склад съдържа материали, готова продукция, които са необходими за производство. Да, много тежка щета за нас е тази авария, която се случи. Със сигурност ще е превъзмогната. Производствените помещения няма пострадали. И същественото е, че няма пострадали хора. За нас най-важно са хората, всичко останало може да се набавя.“

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.