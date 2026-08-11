Без "Яблоко" на изборите в Русия: Единствената антивоенна партия няма да участва във вота

Единствената либерална и антивоенна партия в Русия - "Яблоко" няма да може да участва в парламентарните избори следващия месец.

Това реши Върховния съд на страната. Лидерът на партията Николай Рябков заяви, че ще обжалват в законово установения срок и добави, че ще направи всичко възможно името на формацията да бъде в бюлетините през септември.

През целия ден пред сградата на съда имаше стотици предимно млади хора. След произнасяне на решението броят им се увеличи, чуваха се скандирания "Срам!".

Решението на Върховния съд ясно показва нежеланието на властите да допуснат до изборите антивоенни възгледи, като по този начин още повече се ограничава пространството за инакомислие в руската политика, отбелязва Ройтерс.