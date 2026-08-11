Банкси "струва" близо 150 000 лири на британските данъкоплатци за охрана и почистване на творбите му

Охраната и премахването на три творби на Банкси са стрували на британските данъкоплатци близо 150 000 британски лири, съобщи Пи Ей мидиа/ДПА. Данните бяха съобщени след запитване, отправено от Би Би Си.

Графит, нарисуван върху сградата на Кралския съд в Лондон през септември миналата година, е довел до най-големия разход. Мерките за сигурност и усилията за неговото премахване вече възлизат на повече от 85 000 лири.

От Министерството на правосъдието съобщиха, че вече са похарчили 50 000 лири в опити да отстранят боята от стената на сградата на „Кери стрийт“, която е паметник на културата и е защитен обект. Допълнително са платени още 35 300 лири за извънреден труд и разходи за охрана.

Изображението показва протестиращ, който лежи на земята и държи изцапан с кръв плакат, докато над него се е надвесил съдия в перука и тога, размахващ съдийско чукче. След като графитът се появи върху външна стена на сградата на Кралския съд, бяха предприети действия за неговото премахване, тъй като постройката е защитен обект и като такава е под закрилата на закона.

Разходите бяха оповестени, след като Би Би Си отправи запитване за достъп до информация, което разкри също и колко пари са похарчени за отстраняването на други произведения на уличния художник.

През април т.г. на площад „Ватерло плейс“ близо до площад „Трафалгар“ се появи статуя на мъж, носещ флаг, който закрива лицето му, като впоследствие Банкси потвърди авторството си. Градският съвет на Уестминстър е похарчил близо 60 000 лири за предпазни огради, административни разходи и за заплащане на охранител, който да пази обекта.

През август 2024 г. Банкси нарисува риби пирани върху караулка на полицията в лондонското Сити, монтирана там през 90-те години на миналия век. След намесата на Банкси кабината беше премахната срещу сумата от 2200 лири и така и не беше върната на мястото си. Тя е прибрана на съхранение и се очаква да бъде изложена в Лондонския музей, когато той отвори врати отново през ноември.

Снимки: Архив

Банкси, чието истинско име никога не е било официално потвърдено, стана световноизвестен със своите политически ангажирани графити, сред които „Момиче с балон“ (2002 г.), „Любовта е във въздуха“ (2003 г.) и „Целуващите се полицаи“ (2004 г.).