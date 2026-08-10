Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е тръгнало отвътре навън" (ОБЗОР)

Взрив във военния завод "ЕМКО" край Трявна разтърси къщите в близките населени места днес преди обед. Няма пострадали хора. 300 работници от завода бяха евакуирани заради пожар след експлозията.

Разследването на инцидента е в ход. Министърът на вътрешните работи, който пристигна на място, заяви, че няма данни за външна намеса. Кметът на Трявна уточни, че в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност.

Взривът е избухнал минути преди 11 часа в склад за боеприпаси. Служителите, които са били на място са успели бързо да се евакуират. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, което се използва за товаро-разтоварителна работа.

Пожарът, който избухна вследствие на взрива във военния завод, вече е овладян. Експлозията е станала в склад, в който се съхраняват боеприпаси. След това са последвали няколко вторични взрива, които са били усетени на повече от 15 километра от завода. На място в ранния следобед пристигна цялото ръководство на Министерството на вътрешните работи, заедно с министър Иван Демерджиев. Той увери, че към момента няма данни човешка грешка или външна намеса да са причина за взрива.

Славчо Димиев, управител на военен завод “ЕМКО”: “Запалването е тръгнало отвътре навън. Регистрирано е от наши работещи. Благодарение на бързата и правилна реакция на хората не е пострадал човек, няма ранени, няма обгорени, няма каквото и да е друго освен човешка, нормална уплаха.” Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: “Категорично в момента няма данни за външна намеса, много категорично искам да го заявя, вярвам, че ще бъде потвърдено от всички. На място са всички сили на държавата в момента."

Взривната вълна е усетена на повече от 15 км. от завода, разказват местни:

“От Милевци идвах, още оттам се усетиха гърмежите, небето стана цялото в пушек и постоянно се тряскаше, гърмеше.” "Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут. Терасата, на която стояхме се разтресе цялата, стъклата се разтресоха." “Ако дойде огънят тук, в тези жеги ще изгори селото за нула време."

По обяд беше задействана системата BGALERT.

Пожарът, който избухна вследствие на взрива бушува на два фронта, а хората, които живеят в близост са помолени да напуснат домовете си.

Денчо Минев, кмет на Трявна: “Които са по постоянен адрес са помолени и даже имаше отказ от страна на местното население да напусне. Със съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност”.

Снимки: БГНЕС

С техника на пожарната са Направени замервания на въздуха в Трявна и Плачковци. Към момента няма отклонения, но мобилна станция на екоинспекцията в Пловдив ще направи допълнителни замервания в района около военния завод.

Пожарът вече не се разпространява активно, а измерванията на въздуха не показват опасни стойности, съобщи директорът на ПБЗН главен комисар Александър Джартов.

Джартов, директор на ПБЗН - МВР: "Това, което прави впечатление, че през последните часове няма активно разпространение на пожара. Там, където има видимо димоотделяне, това са обикновено са огнища вътре в горялото, които обработваме. Така че към момента няма опасност. Димоотделянето е изключително слабо. То е от гората, така че няма опасни стойности, които да са замерили нашите лаборатории."

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева