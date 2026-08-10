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Украински дронове удариха Татарстан - риск от провокации с безпилотни апарати

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Чете се за: 02:57 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поне 13 души са загинали, а 39 са ранени при атака с дронове срещу Нижнекамск в руската република Татарстан. Руската противовъздушна отбрана е свалила 456 украински дрона през изминалата нощ. Руски въздушни удари отнеха живота на петима души в Харковска област.

Едни от малкото кадри от зоната, където дронове са ударили съоръжения от нефтопреработвателния комплекс в Нижнекамск, на около 1 100 километра от украинската граница. Кметът на града, наричан "петролната столица на Татарстан" съобщи, че атаката е засегнала както промишлени, така и граждански обекти. Украйна продължава да нанася удари по руската петролна промишленост, като изстрелва все повече дронове. Русия атакува няколко украински области с артилерия, дронове и ракети. В Харковска област при въздушни удари са загинали петима души.

Евген Василенко, служба за извънредни ситуации: "Основната пречка пред бързото потушаване на пожара бяха постоянните сигнали за въздушна тревога и продължаващите заплахи от въздуха. Противникът нанасяше многократни удари по града и околностите. По време на тези сигнали екипите за спешно реагиране отиваха в укритията, а после бързо се връщаха и продължаваха да гасят пожара."

Русия замисля атаки или саботажи с намерение да измести фокуса от войната си в Украйна и да отслаби подкрепата за Киев, предупредиха лидерите на Полша и балтийските държави. В края на миналата седмица литовският министър на отбраната цитира информация на разузнаването за опасността свалени дронове украинско производство да се използват за провокативни операции.

Робертас Каунас, министър на отбраната на Литва: "Някои украински дронове биват прехващани или сваляни от Русия. Тя разполага с части и отломки от такива дронове и е способна да ги сглоби в единно, функциониращо устройство, поради което съществува възможност те да бъдат използвани в операция под „фалшив флаг“.

Военни дронове, с които Украйна атакува обекти на руска територия, през последните месеци неколкократно се отклоняваха във въздушното пространство на Финландия и балтийските страни. Това, според Киев, е следствие от радиоелектронната борба на силите на Москва, която заглушава системите на безпилотните летателни апарати.

#войната в Украйна #дронове #Украйна

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