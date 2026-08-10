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Река Рейн може да се раздели на две заради ниското ниво на водите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:05 мин.
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река рейн раздели две заради ниското ниво водите
Снимка: АП/БТА
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Ниското ниво на водите заплашва да спре товарните превози по ключов участък от река Рейн тази седмица и да раздели жизненоважната речна артерия на две, заяви днес Германската федерална асоциация за речно корабоплаване, цитирана от Ройтерс.

Управляващият директор на асоциацията Йенс Шванен каза пред в. "Райнише пост", че се очаква нивото на водите в германската измервателна станция в Кауб, където е най-плиткият участък за корабоплаването по река Рейн, да спадне под едноцифрени стойности за първи път поради липсата на валежи.

Станцията в Кауб се намира южно от град Кобленц, в един от най-плитките участъци на Среден Рейн.

"Търговското корабоплаване вече няма да може да превозва стоки в района при толкова ниски нива на водите", каза той и допълни: "Същото важи и за еднодневните екскурзии и круизното корабоплаване".

"По принцип Рейн вече няма да е плавателен по цялата си дължина и по този начин ще бъде разделен на две", посочи Шванен.

Той заяви, че корабоплаването ще продължи между пристанищата на Амстердам, Ротердам и Антверпен, северната част на германския участък от Рейн и мрежата от канали в Западна Германия, а по на юг ще има движение по притоците, включително реките Майн, Мозел и Некар, както и по канала Майн-Дунав.

Този уикенд най-гъстонаселената провинция в Германия - Северен Рейн-Вестфалия, както и Долна Саксония, Райнланд-Пфалц и Саар, облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт, за да намалят транспортните затруднения, причинени от ниските нива на водите в реките, включително Рейн, отбелязва Ройтерс.


#река Рейн #жеги в Европа #суша

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