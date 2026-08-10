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Локализиран на 90%: Трети ден продължава борбата с големия пожар край Висока могила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:37 мин.
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Трети ден продължава борбата с големия пожар край бобошевското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора.

Изграждането на просеки е ограничило разпространението на пожара към следващия горски масив. Заради силния вятър и високите температури вчера, три от тлеещите огнища са се разгорели отново, и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци.

Пожарът е локализиран на 90%. Остава един активен фронт, а за населените места в района няма опасност.

Петко Ангелов, зам.-началник Отдел "Опазване на горските територии" към ЮЗДП: „Към момента имаме един активен фронт. Благодарение на действията на пожарникари, горски служители и доброволци пожарът е на 90% локализиран.“

От южната страна е изградена минерализована ивица с булдозер, която защитава село Сопово. Днес усилията са насочени към последния активен фронт.

Петко Ангелов: „Надяваме се днес да приключим и този фронт и пожарът да бъде напълно локализиран. Следобед обаче излиза вятър, температурите се повишават и могат да се активизират единични огнища.“

По думите му за селата в района няма опасност.

Петко Ангелов: „За населените места няма никаква опасност. Позиционирани са екипи на пожарната, които при необходимост могат да реагират веднага.“

Заради високите температури и сухото време горските служители призовават за повишено внимание.

Петко Ангелов: „Не трябва да се използва открит огън в гората и да се изхвърлят фасове. Хубаво е да се избягва паленето на огън и при пикници.“

Призивът е и към земеделските стопани да спазват противопожарните мерки и да следят за изправността на техниката.

Петко Ангелов: „Важно е земеделската техника да бъде добре профилактирана, за да не се получи изхвърляне на искри и съответно запалване.“

Вижте прякото включване на Владислава Миланова.

#бобошевско село Висока могила #пожар

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