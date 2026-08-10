До 35° днес, в средата на седмицата ще нахлува по-хладен въздух

Днес през деня бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на Югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33° и 38°.

В четвъртък с усилване на вятъра от изток-североизток ще прониква относително хладен въздух.

Ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици на повече места в Централна и Югозападна България.