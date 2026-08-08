50° в колата и на пешеходната алея: Как се справят с жегите в Сандански?

Почти цялата страна е в капана на опасно горещото време. В 21 области е обявен оранжев код за високи температури. В Сандански, където термометрите често отчитат рекордни стойности, днес те показаха 36 градуса. Усещането на хората обаче беше за много повече. Как се спасиха от горещините?

Още преди обед улиците на Сандански опустяха, а животът се премести на сянка.

„Много е топло, то самият асфалт излъчва жега. Ужасно е. БНТ: Как успявате да се спасите от жегата? – С климатика вкъщи и много, много вода. Иначе няма спасение.“ Златко: „Излизам само сутрин и привечер, по-късно вечерта. През деня, като в Гърция, повечето хора почиват.“

В 15.00 часа термометрите показаха 36 градуса. И въпреки усещането за непоносима жега, тази стойност е все още далеч от рекордните за Сандански.

Параскева Георгиева, ръководител на Хидрометеорологична обсерватория – Сандански: „Най-голямата температура тук в Сандански за това лято, измерена през юни месец, е 39,2° на 30 юни.“ Георги: „Даже миналата година почти цял месец си държеше 40, 41, 42°.“

Но под силното слънце асфалтът, плочките и металните повърхности достигат много по-високи температури.

Параскева Георгиева, ръководител на Хидрометеорологична обсерватория – Сандански: „Така нареченият „градски остров на топлина“, където повърхностите се нагряват и започват допълнително да излъчват.“

За да проверим колко голяма е разликата, измерихме температурата върху плочките на пешеходната алея. Нашият термометър показа 49,7 градуса.

А на таблото на автомобила температурата достига 50 градуса. Затова специалистите препоръчват в горещите дни, като днешния - да се избягва прякото слънце между 13.00 и 17.00 часа и да се приема повече вода.