Опасно горещо време в събота в почти цялата страна

Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Предупреждение от втора степен оранжев код, е обявен в почти цялата страна. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София – около 33°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от север-североизток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30° и 35°.

През следващите дни времето ще бъде слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат с 2 - 3 градуса.