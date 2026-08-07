Руска атака порази стадион в центъра на Одеса

Руски удар порази стадион „Черноморец“ в историческия център на Одеса.

28-годишна жена е получила рани от шрапнели. Повредени са покривът, остъкляването и трибуните на съоръжението. Последният официален двубой на този стадион се изигра на 2 август.

Серхий Красиленко, заместник-началник на Одеската военна администрация: „Посред бял ден врагът нанесе удар по центъра на Одеса, в близост до жилищни райони и военен обект. В резултат на нападението е повреден спортен обект, като са засегнати покривът и фасадата. Млада жена, родена през 1997 година, е получила наранявания и е получила медицинска помощ. Оглеждаме района и документираме последствията от поредното руско нападение.“

Според „Уолстрийт джърнъл“ американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че Владимир Путин може да провокира държава от НАТО с ограничена военна атака още тази есен. По-рано американски представители смятаха, че нападение срещу съюзник от Алианса е малко вероятно.