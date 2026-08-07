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Разследват побой и унижение над дете в Радомир

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Насилие между малолетни в Радомир. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как дете удря друго дете, което лежи на земята. Кметът на Радомир незабавно свика спешна среща с всички компетентни институции. От Областната дирекция на МВР в Перник съобщиха за БНТ, че всички участници са установени. Пострадалото дете е на 12 години, а предполагаемият извършител – на 14.

Минути след разпространяването на шокиращия клип полицията се самосезира. На него се вижда как дете нанася побой и обижда друго, по-малко, което лежи на земята, сваля му дрехите и продължава да го рита. Първо е установено пострадалото дете от Радомир, след това момчето, което е снимало видеоклипа, и накрая са стигнали и до насилника, който е от Перник. Още сутринта кметът на Радомир свика спешна среща.

Кирил Стоев, кмет на Радомир: „Това да покажеш колко си силен над по-слаб от теб и да го качиш в мрежата е начин да привлечеш внимание към себе си и това е в основата на тези качвания. Достъпът на деца, на малолетни, до социални мрежи не е подходящ, защото на тази възраст децата нямат правилна преценка.“

Шокиращите кадри с тормоз над малолетно момче са заснети в района на стадиона. На видеото се чува как насилниците се смеят.

По първоначални данни става дума за насилие на расова основа. Досега в Радомир не е имало подобни конфликти или побои, обясни кметът, а градът е спокойно и сигурно място.

Емил, близък на семейството на битото дете: „Това е недопустимо, така да бият детето и да го съблекат, просто не е нормално.“

Люси: „Ние си живеем цял живот роми и българи заедно, никога не е имало това. Ако може да се спре, родителите да взимат мерки. И много сме притеснени, защото има от нас хора, които търпят, търпят, но до едно време и ще стане някой бунт тук.“

От Районната прокуратура в Перник съобщиха, че са започнали разследване. Цял ден те работят с пострадалото момче в присъствието на майка му до изясняване на всички подробности по престъплението.

#бито дете #Радомир #побой

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