Христо Широков: Не съм се укривал, обвинението срещу мен е политически натиск

Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков се яви доброволно в сградата на ОД на МВР - Бургас, след като срещу него беше повдигнато обвинение по разследването за организирана престъпна група, свързано с дейността на ВиК - Бургас. Пред БНТ той заяви, че не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи.

„В момента, в който моят адвокат беше уведомен, че трябва да се явим пред разследващите, се прибрах. Още преди определения час бях тук“, каза Широков.

Допълни, че все още не се е запознал с материалите по делото и не може да коментира обвинението по същество. По думите му случаят представлява политически натиск срещу ДПС.

„Това са предизборни обещания на управляващите, които сега се изпълняват. В момента ние сме мачкани политически. Аз съм тук политически и нямам нищо общо с ВиК - Бургас“, заяви Широков.

Той потвърди, че познава бившия директор на дружеството Цветан Мирчев и Методи Смилов, но определи отношенията си с тях като служебни.

„При мен постоянно идват хора с различни проблеми. Когато става въпрос за ВиК, нормално е да се свържа с ръководството на дружеството, за да съдействам за решаването им“, каза още областният координатор на ДПС.

На въпрос дали е съдействал на хотелиери да не заплащат потребената вода, каквито данни има по разследването, Широков отрече подобни твърдения и заяви, че те трябва да бъдат доказани. След разпита Христо Широков беше отведен с белезници, тъй като срещу него има мярка за задържане.

По-рано днес Окръжната прокуратура – Бургас съобщи, че му е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група. Според държавното обвинение групата е действала от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. По данни на прокуратурата акумулирани средства от схемата са били предавани на Широков. Заедно с него обвинения са повдигнати и на бившия директор на „ВиК - Бургас“ Цветан Мирчев, Методи Смилов и Данаил Динев.