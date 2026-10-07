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Кабинетът прие промени в структурата на ДАНС

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Одобрен е и проект за промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“

Кабинетът прие промени в структурата на ДАНС
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Правителството прие Постановление за създаване на териториални дирекции на Държавна агенция „Национална сигурност“ и определяне на седалищата и районите им на действие, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

С промените се създават пет териториални дирекции, чиито райони на действие обхващат териториите на по няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията.

Също така Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Сред целите на проекта са: формулиране по точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за стеснително тълкуване, на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на Агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация; уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация - служебна тайна, както и да взема мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет; допълване на посочени в закона институции, чиито информационни фондове Агенцията има право да ползва по начин, непозволяващ разкриване на интереса на Агенцията и при спазване на принципа „необходимост да се знае“; изменения и допълнения на статута на служителите на Агенцията, включително на председателя и заместник-председателите и др.

#ДАР #ДАНС #Министерски съвет

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