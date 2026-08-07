Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят

След безсънна и напрегната нощ пожарът в района на 69-ти километър на магистрала „Тракия“ е овладян. Работата на терен продължава, за да не се допусне повторно разпалване на огъня.

Пожарът е овладян, но все още има множество тлеещи локални огнища, съобщават от пожарната. През цялата нощ на терен са останали екипи на пожарната, които продължават да следят ситуацията и да гасят отделните огнища. Втори ден в борбата с огъня се включват и доброволци от общо 13 формирования от Пазарджик, Пловдив и София. На място са и горски служители, както и тежка техника. През целия ден предстои още работа по окончателното потушаване на огнищата. Извършват се обходи на засегнатите територии. Все още е рано да се каже какъв е точният размер на щетите, нанесени от пожара. Със сигурност е ясно, че са изгорели лозя, както и части от горския фонд.

комисар Калоян Дончев - началник „Оперативен център" ПБЗН: „Очакваме увеличаване на температурите, усилване на вятъра, което е възможно да доведе до влошаване на обстановката. Към момента имаме 14 екипа на място с около 50 служители. Има много доброволци, както и булдозери, които правят просеки около пожара с цел спиране на разпространението му. Огромна част от причините за пожарите са свързани с човешката дейност. Независимо от това дали става въпрос за умишлени действия или небрежност, голяма част от пожарите са вследствие на човешка дейност.“

Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов коментира, че най-вероятната причина за пожара е човешка небрежност – запалване на сметище край пътя. Разследващите органи обаче тепърва ще проверят тази версия и ще установят причините за възникването на огъня. Очаква се повече информация от тях.

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