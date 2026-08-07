Задържаха 8 мигранти, укрити в тайник на микробус на българо-гръцката граница

При компенсиращи мерки на българо-гръцката граница са задържани осем мигранти, укрити в тайник на микробус. Шофьорът – 31-годишен литовски гражданин, също е задържан. Той вече има условна присъда за същото престъпление, извършено през месец май тази година.

Граничен полицейски наряд от ГПУ - Ново село е спрял за проверка в ранните часове на 5 август лекотоварен автомобил, влизащ от Гърция през ГКПП "Капитан Петко войвода". Микробусът е бил с шведска регистрация.

При проверката граничните полицаи открили изграден тайник в товарното помещение, в който били укрити осем иракски граждани.

Мигрантите и шофьорът са задържани в ГПУ - Ново село. Образувани са бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Хасково.

Снимки: "Гранична полиция"

31-годишният литовски гражданин е привлечен като обвиняем за незаконно превеждане на чужденци през границата. Той вече е бил осъждан условно за същото деяние през май, отново на "Капитан Петко войвода".

На осемте мигранти са повдигнати обвинения за незаконно преминаване на границата. Предстои да им бъдат наложени принудителни административни мерки, включително връщане в страната на произход и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз.