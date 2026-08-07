83-годишна жена даде 5000 евро на телефонни измамници в Бургаско

83-годишна жена от созополското село Зидарово стана жертва на телефонна измама по-добре познатата схема „пострадал роднина, нуждаещ се от спешна операция“. Възрастната жена предала 5000 евро на непознат мъж, след като била въведена в заблуждение по телефона.

Благодарение на бързите действия на полицията извършителят е установен и задържан само часове по-късно. Това е 23-годишен мъж от Бургас, който е направил пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Полицията отново призовава гражданите, особено възрастните хора, да не предават пари на непознати и при подобни обаждания незабавно да сигнализират на телефон 112.