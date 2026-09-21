Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко вида наркотици

29-годишна жена - майка на две деца, беше задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици сред които марихуана, хапчета, кристали и бял прах. Арестувана е след сигнал от граждани, че продава наркотици в района на столичното 51-во училище. Веществата са открити при обиск на личния и автомобил, все още няма резултат от полевия тест за употреба на наркотици.

Сигналът за жена, която разпространява наркотици в района на детска градина в квартал "Хиподрума" е получен в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към 6-то РПУ. Днес по обяд младата жена е разкрита.

комисар Асен Ушатов, зам.-началник на Шесто РУ, СДВР: "При извършената проверка установихме, множество пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, хапчета и бяло вещество на бучки и на прах. На въпроса какво съдържат пликчетата момичето заяви, че това е марихуана, екстрази, кристал и кокаин. Изключително притеснително е, че това се случва пред детската градина."

Арестуваната жена е майка на две деца, пред разследващите сама признала, че от около 1 месец се занимава с разпространение на наркотици. Тя е позната на полицията и от преди.

Става ясно, че има регистрация за кражби. Тъй като по време на ареста жената е шофирала и е направен и полеви тест за употреба на наркотици. Все още не е ясен резулататът от него. От полицията признават, че все по - често арестуват млади хора с големи количества наркотици.

комисар Асен Ушатов, зам.-началник на Шесто РУ, СДВР: "За съжаление доста младежи употребяват наркотици, както и продават, задържаме младежи на 16-17, дори 15, наскоро задържахме 17-годишен с 10 кг марихуана."

29-годишната жена е задържана за 24 часа. Събраните доказателства ще бъдат предадени на софийската градска прокуратура.



