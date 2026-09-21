Курсанти и техника от Националния военен университет участваха в гасенето на пожар край Беляковец

Над 90 курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ с шест единици техника се включиха днес в гасенето на пожар, възникнал край село Беляковец, област Велико Търново, съобщиха от Министерството на отбраната.

Огънят се е разпространил на значителна площ за кратко време, като силният вятър допълнително е усложнил обстановката.

Курсантите участваха в гасенето с пръскачки и тупалки. В действията се включиха и пет камиона и един високо проходим автомобил. Към момента пожарът е локализиран, но екипът остава на място до окончателното му потушаване.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, в координация със служителите на регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Изпълнителна агенция по горите“.