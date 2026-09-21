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Голям пожар гори между Велико Търново и село Беляковец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Голям пожар гори между Велико Търново и село Беляковец
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Голям пожар гори между Велико Търново и село Беляковецл

Огнената стихия е пламнала около 12:00 часа днес. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката.

За кратко време огънят се е разпространил на значителна площ.

На място са мобилизирани над 100 курсанти, които участват в гасенето с пръскачки и тупалки. В действията са включени и пет военни камиона, четири пожарни автомобила с 15 огнеборци, както и служители на горските стопанства.

Областният управител Марин Богомилов координира действията на всички ангажирани институции и е на място заедно с екипите, които работят за ограничаване и пълното овладяване на пожара.

Към момента основните усилия са насочени към недопускане на разрастване на огъня и предотвратяване на опасността за населените места и инфраструктурата в района.

#Беляковец #Велико Търново #пожар

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