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Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите вечери (СНИМКИ)

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Това съобщиха от Столичната община

хиляди души посетиха фестивала lunar софия четирите вечери
Снимка: БТА
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Над 85 хиляди жители и гости на София посетиха фестивала LUNAR в четирите вечери от 17 до 20 септември, съобщиха от Столичната община. Тазгодишното издание, организирано от Столична общината и MP-STUDIO, беше посветено на Деня на София и включи конкурс за имерсивен видеомапинг и специална програма, посветена на историята и развитието на града.

Седем артисти и студиа от шест държави представиха произведения, създадени специално за архитектурата и мащаба на Ларгото по темата "Градски пулс". В конкурсната програма бяха включени творби, представени върху фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.

За първи път тази година публиката се включи пряко в избора на победител, като гласува за своя фаворит сред конкурсните произведения. Най-много гласове получи студио SKG+ от Китай за Pink Punk. Наградата на журито беше присъдена на чешкото студио Metanoia Creatives за Incidence, отличено като най-въздействащо имерсивно произведение.

Между конкурсните произведения беше представена специална светлинна програма, посветена на София, подготвена от Столична община и MP-STUDIO в партньорство с "Етюдите на София". В нея над 800 емблематични кадъра оживяха върху фасадите на Ларгото.

Програмата беше разделена в четири теми – "София – град на децата", "Зелена София", "Модерна София" и "Заедно в София". Чрез тях бяха представени места, хора и истории, свързани с парковете, училищата, културата, новите пространства и общностите в града.

"Градът е жив, когато хората имат повод да бъдат заедно, когато културата е част от ежедневието и когато познатите пространства могат да ни покажат нещо ново. LUNAR създава точно такива моменти – събира хората в сърцето на София и отваря града към световното изкуство и новите технологии", каза кметът на София Васил Терзиев.

снимки: БТА

Той отбеляза, че чрез тазгодишната програма организаторите са искали да покажат София като "град на децата, зелен, модерен и отворен към хората". Фестивалът LUNAR се проведе за четири вечери в центъра на столицата в рамките на проявите по повод Деня на София – 17 септември.

#кметът Васил Терзиев #фестивал Lunar #LUNAR #Столична община #ден на софия

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