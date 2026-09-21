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Жълт код: Ветровито време следобед, на места с превалявания

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В следобедните часове вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. На отделни места, главно в планинските райони и по Северното Черноморие, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°, в морските ни курорти – между 25° и 29°.

През нощта по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.

Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде хладно за сезона с максимални температури в повечето места между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, а в следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите два дни ще остане ветровито и хладно за сезона, с променлива облачност и все още на отделни места ще има слаби валежи. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17° и 22°, в четвъртък – с градус-два по-високи.

В петък вероятността за валежи е малка, но в събота в източните райони не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието – умерен, от изток. Температурите слабо ще се повишат.

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