Опасно ветровито днес, захлаждането ще продължи до сряда

Вятърът ще се ориентира от северозапад. На места ще се усили и ще бъде поривист. Ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 10° и 18°, в София – около 13°, а максималните – между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е от 22° до 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Във вторник и сряда ще е хладно за сезона и ветровито. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 16° и 21°, а минималните – между 7° и 12°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятър, минималните температури ще бъдат от 3° до 5°. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне.

В петък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде от изток, а максималните температури ще се повишат с още градус-два.