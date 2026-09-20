Слънцето ще е щедро днес, от утре ще ни трябва чадър

В неделя сутринта на места в източните райони на места ще има намалена видимост.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в затворените полета – между 7° и 10°, в София – около 11°. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността главно над южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, по най-високите била и върхове – от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В началото на новата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд.

Във вторник ще вали на по-малко места, но ще бъде хладно и все още макар и по-слабо ветровито. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 15° и 20°, а минималните – между 7° и 12°.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, сутринта още малко по-хладно, в отделни котловини, защитени от вятър, минималните температури ще са 3° - 5°. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне.