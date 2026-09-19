Тревожна тенденция: Пада възрастта на употребяващите наркотици

Само през миналата година десетки родители на младежи със зависимост към фентанил са потърсили помощ в Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. А специалистите отчитат тревожна тенденция – възрастта на употребяващите продължава да пада. Обществената телевизия инициира и кампания за превенция сред младите хора.

Тя е на 17. Казва, че никога не е употребявала наркотици. Но знае от къде могат да бъдат купени. И знае колко струват. Достъпът до тях е само на едно съобщение разстояние в интернет.

„Имам познати, които са употребявали или употребяват. Не мисля, че осмислят нещата и какво съдържа това вещество“.

А поръчаният наркотик може да съдържа фентанил, без употребяващият да подозира.

Борислава Росети, секретар на ОСНВ, звено „Превенции“: „Наркодилърите в момента го примесват много често с друг наркотик, защото е по-евтиния вариант, но пък изключително смъртоносен.“ „Знам, че е опасен наркотик и знам, че води до последствия, които не са благоприятни за човека и не трябва да се употребяват такива неща“.

Но много от подрастващите не знаят за опасностите. В Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград срещат все повече случаи на ранна употреба.

Борислава Росети, секретар на ОСНВ, звено „Превенции“: „Даже се говори вече за 12-годишни. Понякога може от едно чисто любопитство, много често децата споделят, че имат проблеми в семейството, много често даже употребяват думата „депресия“.

Границата между еднократния експеримент и тежката зависимост е тънка.

Една от възможностите за ангажиране на децата и отклоняване на интереса - е спортът. Именно с послание срещу употребата на наркотици стотици ученици се включиха днес в традиционния колопоход на Сандански.

Мартин, участник: „Мисля, че наркотиците са много лошо нещо и не трябва да се добарваме до тях“. Елена, родител: „Трябва да се говори повече, трябва да има повече такива инициативи“. Николай Бойчев, организатор: „Ако практикуват спорт и им се обръща внимание от всички нас - са прекратявали“.

Събитието се организира за 30-а поредна година. А посланието остава същото – да изберем спорта пред наркотиците.