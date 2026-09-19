САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира сигурността на острова

САЩ и Дания обявиха, че са постигнали споразумение за Гренландия. Така се слага край на дипломатическата криза, която американският президент предизвика с желанието си да превземе острова със сила. Предстои документът да бъде подписан идната седмица. Обявяването на споразумението идва след няколко месечни преговори, и след многократни заплахи от страна на президента Доналд Тръмп, че ще превземе полуавтономния датски остров, заради опасения за националната сигурност на САЩ, с оглед на стратегическото разположение на Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „С удоволствие обявявам, че САЩ сключиха споразумение с Кралство Дания и Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия, и като изцяло отговаря всички наши многобройни интереси. САЩ няма да платят нищо за това."

В Гренландия не може да има други, освен американски военни бази, стратегически важни инвестиции ще бъдат правени само с одобрението на Вашингтон, гласи безсрочният документ. Дания и Гренландия приветстваха споразумението в съвместно изявление.

Текстът на споразумението все още не е разпространен, но според източници на Би Би Си, в него изрично се посочва, че Русия и Китай няма да могат да разполагат военни в Гренландия и да инвестират в "чувствителни сектори" на острова.